"Атлетико" vs "Барселона": досрочный финал или продолжение прошлогоднего триллера – ОБЗОР İdman.Biz

Сегодня, 12 февраля, "Атлетико Мадрид" и "Барселона" проведут первый полуфинальный матч Кубка Испании по футболу, который можно назвать досрочным финалом турнира.

Как передает İdman.Biz, после сенсационного вылета мадридского "Реала" в 1/8 финала от "Альбасете" (2:3) турнирная сетка заметно изменила свои очертания. В другой паре за путевку в Севилью в баскском дерби столкнулись "Атлетик" и "Реал Сосьедад", которых нельзя назвать главными фаворитами Кубка Испании. Первый матч в этом противостоянии, прошедший в Бильбао, завершился победой гостей со счетом 1:0.

Что касается "Атлетико" и "Барселоны", то первая полуфинальная встреча пройдет на стадионе "Рияд Эйр Метрополитано" и начнется в 23:59 по бакинскому времени. Ответный матч состоится 3 марта, а финал Кубка Испании запланирован на 18–19 апреля на арене "Ла-Картуха" в Севилье.

"Атлетико" подходит к игре в непростом эмоциональном состоянии. В Кубке команда Диего Симеоне уверенно разгромила "Бетис" со счетом 5:0, однако в последнем туре Ла Лиги уступила тем же севильцам дома 0:1. Внутри клуба также обсуждаются вопросы, связанные с состоянием газона на "Метрополитано", что может повлиять на скорость и качество игры, особенно с учетом стиля хозяев, основанного на интенсивности и агрессии.

"Барселона", в свою очередь, прилетает в Мадрид после уверенной победы со счетом 3:0 над "Мальоркой" в чемпионате. На пути к полуфиналу каталонцы прошли "Гвадалахару" (2:0), "Расинг" (2:1) и тот же "Альбасете" (2:1), причем четвертьфинальный матч получился непростым и потребовал максимальной концентрации до последних минут.

В текущем сезоне соперники уже встречались в Ла Лиге, и тогда "Барселона" одержала победу со счетом 3:1. При этом свежа в памяти и прошлогодняя кубковая дуэль, когда первый матч полуфинала завершился результативной ничьей 4:4. В ответной встрече каталонцы тогда одержали победу со счетом 1:0. Такой опыт напоминает, что в противостоянии этих команд даже короткий отрезок может перевернуть ход всей серии.

К предстоящей игре обе команды подходят с кадровыми потерями. У "Барселоны" вне заявки Маркус Рэшфорд, Рафинья, Педри, Гави и Андреас Кристенсен. С учетом этих отсутствий у каталонцев сокращается вариативность в атаке и центре поля, что автоматически повышает значение игры Ламина Ямаля, Роберта Левандовски и Дани Ольмо.

У "Атлетико" также есть проблемы в центральной зоне: Пабло Барриос и Джонни Кардосо не смогут помочь команде из-за травм. В то же время зимние новички уже заявили о себе в кубковом матче с "Бетисом", и Симеоне рассчитывает на их свежесть и энергию в столь важной встрече.

Все это делает предстоящие 90 минут не просто первым шагом к финалу, а стратегически важной частью всей полуфинальной истории. "Атлетико" постарается использовать фактор своего поля и создать задел перед ответной игрой, тогда как "Барселона" будет стремиться сохранить интригу и увезти из Мадрида результат, который позволит чувствовать себя уверенно в Каталонии.