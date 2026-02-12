Томас Тухель продлил контракт со сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель подписал новый контракт с национальной командой.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, соглашение с немецким специалистом рассчитано до июня 2028 года.

Тухель прокомментировал продление контракта, отметив, что доволен продолжением работы со сборной Англии и с интересом ждет дальнейших задач, включая выступление команды на чемпионате мира.

Отметим, что 52-летний специалист возглавляет сборную Англии с 1 января 2025 года. Под его руководством команда успешно выступает в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года, где занимает первое место в группе.

Добавим, что в матчах квалификации сборная Англии пока не пропустила ни одного мяча.