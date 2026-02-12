Левандовски сообщил, когда примет решение о будущем в "Барселоне"

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски определится со своим будущим после проведения президентских выборов в каталонском клубе.

Как сообщает İdman.Biz, польский форвард рассматривает продление контракта с "Барселоной" как приоритетный вариант. Отмечается, что при устраивающем спортивном проекте Левандовски готов обсуждать новое соглашение даже на менее выгодных финансовых условиях.

По имеющейся информации, для футболиста ключевым фактором при принятии решения является стабильность семьи, а не размер заработной платы. Именно исходя из этого обстоятельства он планирует оценивать дальнейшие шаги в карьере.

Напомним, что действующий контракт Роберта Левандовски с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2026 года.