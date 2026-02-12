12 Февраля 2026
RU

Левандовски сообщил, когда примет решение о будущем в "Барселоне"

Мировой футбол
Новости
12 Февраля 2026 16:22
19
Левандовски сообщил, когда примет решение о будущем в "Барселоне"

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски определится со своим будущим после проведения президентских выборов в каталонском клубе.

Как сообщает İdman.Biz, польский форвард рассматривает продление контракта с "Барселоной" как приоритетный вариант. Отмечается, что при устраивающем спортивном проекте Левандовски готов обсуждать новое соглашение даже на менее выгодных финансовых условиях.

По имеющейся информации, для футболиста ключевым фактором при принятии решения является стабильность семьи, а не размер заработной платы. Именно исходя из этого обстоятельства он планирует оценивать дальнейшие шаги в карьере.

Напомним, что действующий контракт Роберта Левандовски с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2026 года.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Бывший тренер Арды Гюлера заявил о давлении на игрока в "Реале"
18:02
Мировой футбол

Бывший тренер Арды Гюлера заявил о давлении на игрока в "Реале"

Серхат Пекмезджи считает, что полузащитник столкнулся с проблемами внутри команды
АПЛ: "пчелы" попытаются ужалить лидера чемпионской гонки – ОБЗОР İDMAN.BİZ
17:47
Мировой футбол

АПЛ: "пчелы" попытаются ужалить лидера чемпионской гонки – ОБЗОР İDMAN.BİZ

"Брентфорд", ведущий борьбу за путевку в еврокубки, принимает "Арсенал"
Томас Тухель продлил контракт со сборной Англии
15:33
Мировой футбол

Томас Тухель продлил контракт со сборной Англии

Новый договор рассчитан до июня 2028 года
Фабио Капелло усомнился в футбольной гениальности Роналду
15:18
Мировой футбол

Фабио Капелло усомнился в футбольной гениальности Роналду

Итальянский специалист сравнил португальца с Месси, Марадоной и Роналдо
Ибрагимович едва не сорвался с обрыва, пытаясь поймать мяч
15:03
Мировой футбол

Ибрагимович едва не сорвался с обрыва, пытаясь поймать мяч - ВИДЕО

Эпизод с участием экс-футболиста попал на видео
"Атлетико" vs "Барселона": досрочный финал или продолжение прошлогоднего триллера – ОБЗОР İdman.Biz
14:51
Мировой футбол

"Атлетико" vs "Барселона": досрочный финал или продолжение прошлогоднего триллера – ОБЗОР İdman.Biz

В Кубке Испании по футболу проходят первые полуфинальные матчи

Самое читаемое

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО
11 Февраля 13:55
Олимпиада-2026

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Спортсмен занял последнее место и не сумел квалифицироваться в произвольную программу
Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Февраля 01:55
Олимпиада-2026

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
11 Февраля 13:26
Волейбол

Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана рассказал о чемпионате страны и перспективах национальной команды
Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
10 Февраля 17:06
Зимние виды спорта

Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Главная цель азербайджанского фигуриста – пройти в произвольную программу