12 Февраля 2026
Ибрагимович едва не сорвался с обрыва, пытаясь поймать мяч - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
12 Февраля 2026 15:03
Ибрагимович едва не сорвался с обрыва, пытаясь поймать мяч

Советник руководства "Милана" и бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович оказался в опасной ситуации во время отдыха в горах.

Как сообщает İdman.Biz, инцидент произошел в снежную погоду, когда Ибрагимович находился на скалистом участке местности и играл с мячом. В один из моментов мяч выскользнул из-под ноги и покатился вниз по склону.

Пытаясь остановить его, Ибрагимович потерял равновесие в нескольких метрах от обрыва, однако сумел удержаться. Позднее он опубликовал соответствующее видео в социальных сетях, сопроводив его подписью: "Если найдете мяч — оставьте себе".

Напомним, что Златан Ибрагимович объявил о завершении профессиональной карьеры 4 июня 2023 года.

İdman.Biz
