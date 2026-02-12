Бывший тренер Арды Гюлера заявил о давлении на игрока в "Реале"

Бывший тренер Арды Гюлера Серхат Пекмезджи высказался о положении футболиста в мадридском "Реале" и заявил, что игрок столкнулся с внутренним давлением в команде.

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил, что Гюлер не обращался к нему с жалобами, однако он сам заранее понимал, что подобная ситуация возможна, и советовал футболисту быть готовым к трудному периоду и сохранять терпение.

По словам Пекмезджи, давление исходит со стороны отдельных игроков. Он утверждает, что в команде есть группа футболистов, которые не принимают Гюлера, и связывает это с их завышенным эго.

Тренер подчеркнул, что Арда отличается спокойным и осознанным подходом, однако со временем начал задаваться вопросом, почему именно он постоянно оказывается под таким отношением.

Кроме того, по словам Пекмезджи, ради прихода Юргена Клоппа некоторые футболисты должны были покинуть клуб, а именно этим он объясняет уход Хаби Алонсо из Мадрида.