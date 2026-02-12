12 Февраля 2026
RU

Бывший тренер Арды Гюлера заявил о давлении на игрока в "Реале"

Мировой футбол
Новости
12 Февраля 2026 18:02
5
Бывший тренер Арды Гюлера заявил о давлении на игрока в "Реале"

Бывший тренер Арды Гюлера Серхат Пекмезджи высказался о положении футболиста в мадридском "Реале" и заявил, что игрок столкнулся с внутренним давлением в команде.

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил, что Гюлер не обращался к нему с жалобами, однако он сам заранее понимал, что подобная ситуация возможна, и советовал футболисту быть готовым к трудному периоду и сохранять терпение.

По словам Пекмезджи, давление исходит со стороны отдельных игроков. Он утверждает, что в команде есть группа футболистов, которые не принимают Гюлера, и связывает это с их завышенным эго.

Тренер подчеркнул, что Арда отличается спокойным и осознанным подходом, однако со временем начал задаваться вопросом, почему именно он постоянно оказывается под таким отношением.

Кроме того, по словам Пекмезджи, ради прихода Юргена Клоппа некоторые футболисты должны были покинуть клуб, а именно этим он объясняет уход Хаби Алонсо из Мадрида.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

АПЛ: "пчелы" попытаются ужалить лидера чемпионской гонки – ОБЗОР İDMAN.BİZ
17:47
Мировой футбол

АПЛ: "пчелы" попытаются ужалить лидера чемпионской гонки – ОБЗОР İDMAN.BİZ

"Брентфорд", ведущий борьбу за путевку в еврокубки, принимает "Арсенал"
Левандовски сообщил, когда примет решение о будущем в "Барселоне"
16:22
Мировой футбол

Левандовски сообщил, когда примет решение о будущем в "Барселоне"

Форвард рассматривает продление контракта как приоритетный вариант
Томас Тухель продлил контракт со сборной Англии
15:33
Мировой футбол

Томас Тухель продлил контракт со сборной Англии

Новый договор рассчитан до июня 2028 года
Фабио Капелло усомнился в футбольной гениальности Роналду
15:18
Мировой футбол

Фабио Капелло усомнился в футбольной гениальности Роналду

Итальянский специалист сравнил португальца с Месси, Марадоной и Роналдо
Ибрагимович едва не сорвался с обрыва, пытаясь поймать мяч
15:03
Мировой футбол

Ибрагимович едва не сорвался с обрыва, пытаясь поймать мяч - ВИДЕО

Эпизод с участием экс-футболиста попал на видео
"Атлетико" vs "Барселона": досрочный финал или продолжение прошлогоднего триллера – ОБЗОР İdman.Biz
14:51
Мировой футбол

"Атлетико" vs "Барселона": досрочный финал или продолжение прошлогоднего триллера – ОБЗОР İdman.Biz

В Кубке Испании по футболу проходят первые полуфинальные матчи

Самое читаемое

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО
11 Февраля 13:55
Олимпиада-2026

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Спортсмен занял последнее место и не сумел квалифицироваться в произвольную программу
Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Февраля 01:55
Олимпиада-2026

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
11 Февраля 13:26
Волейбол

Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана рассказал о чемпионате страны и перспективах национальной команды
Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
10 Февраля 17:06
Зимние виды спорта

Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Главная цель азербайджанского фигуриста – пройти в произвольную программу