Мбаппе рискует пропустить матч с "Реалом Сосьедад" в субботу

Нападающего мадридского "Реала" Килиана Мбаппе беспокоят боли в лодыжке. Французский футболист не тренировался в общей группе, а его участие в матче 24-го тура чемпионата Испании с "Реалом Сосьедад", который состоится в субботу, 14 февраля, находится под вопросом. Об этом сообщаетİdman.Biz со ссылкой на AS.

Матч между "Реалом" и "Реалом Сосьедад" пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 38 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.