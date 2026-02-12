Олисе признан игроком месяца в Бундеслиге

Фланговый нападающий мюнхенской "Баварии" Майкл Олисе признан лучшим игроком чемпионата Германии в январе. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает официальный сайт Бундеслиги.

За минувший месяц в национальном чемпионате французский вингер забил три гола и сделал семь ассистов. Футболист совершал результативные действия в каждом из пяти матчей в январе. Отметим, что ранее Олисе становился лучшим игроком Бундеслиги в ноябре.

В текущем сезоне экс-игрок "Кристал Пэлас" провел 34 матча за мюнхенский клуб во всех турнирах, в которых набрал 13+22 по системе "гол+пас". Трансферная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет € 130 млн.