12 Февраля 2026
Кулибали продлил контракт с саудовским "Аль-Хилялем"

12 Февраля 2026 22:42
Сенегальский защитник Калиду Кулибали продлил контракт с саудовским "Аль-Хилялем" до 2027 года.

"Кулибали продемонстрировал блестящую игру за команду, внеся свой вклад вместе с товарищами по команде в завоевание "Аль-Хилялем" пяти титулов: Кубка короля, чемпионата Саудовской Аравии, двух Суперкубков Саудовской Аравии и Кубка сезона Эр-Рияда.

Кроме того, Кулибали сыграл ключевую роль в выдающихся результатах "Аль-Хиляля" во время его участия в клубном чемпионате мира 2025 года, когда команда дошла до четвертьфинала турнира", – сообщает официальный сайт "Аль-Хиляля".

Сенегалец присоединился к саудовскому клубу в 2023 году и успел провести за команду 11 матчей во всех турнирах. До этого защитник выступал за "Челси" и "Наполи".

