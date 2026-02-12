Рахим Стерлинг стал игроком "Фейеноорда"

Бывший крайний нападающий сборной Англии, "Манчестер Сити" и "Челси" Рахим Стерлинг присоединился к "Фейеноорду" в качестве свободного агента.

Как передает İdman.Biz, об этом пресс-служба нидерландского клуба сообщила на своей странице в социальной сети X.

Последним клубом 31-летнего вингера был "Челси", за который он выступал с лета 2022 года. В нынешнем сезоне Стерлинг не принял участие ни в одном матче. 28 января лондонский клуб объявил об уходе английского нападающего. В составе "Манчестер Сити" он четыре раза становился чемпионом Англии. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.