12 Февраля 2026
RU

Холанд назвал своего лучшего друга среди футболистов

Мировой футбол
Новости
12 Февраля 2026 21:44
35
Холанд назвал своего лучшего друга среди футболистов

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд назвал своего лучшего друга среди футболистов.

"Мой лучший друг в футболе? Возможно, Собослаи из "Ливерпуля", — приводит слова Холанда İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА.

Футболисты играли вместе в составе "Ред Булл Зальцбург" в 2019 году. За австрийский клуб Холанд провел 16 матчей и отметился 17 забитыми мячами, после чего форвард перешел в дортмундскую "Боруссию".

В нынешнем сезоне Холанд в составе "Манчестер Сити" сыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 29 мячей и отметился шестью результативными передачами. Также Холанд провел восемь матчей за сборную Норвегии в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года, в которых забил 16 мячей.

İdman.Biz
