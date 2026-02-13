13 Февраля 2026
RU

Совладелец "МЮ" может быть наказан из-за слов о мигрантах в Великобритании

Мировой футбол
Новости
13 Февраля 2026 00:00
18
Совладелец "МЮ" может быть наказан из-за слов о мигрантах в Великобритании

Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование в отношении совладельца "Манчестер Юнайтед" Джима Рэтклиффа, ранее высказавшегося насчет проблемы мигрантов в Великобритании. Английский бизнесмен подчеркнул, что страна колонизирована иммигрантами, сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun.

По информации источника, FA намерена выяснить, нанесли ли высказывания Рэтклиффа ущерб репутации футбола. В случае признания бизнесмена виновным на него может быть наложен штраф. Как отмечает источник, выплата потенциального штрафа не станет проблемой для Рэтклиффа, однако он окажется в "неловкой ситуации".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Монако" оштрафуют на € 425 000 из-за отсутствия лицензии у главного тренера команды
01:16
Мировой футбол

"Монако" оштрафуют на € 425 000 из-за отсутствия лицензии у главного тренера команды

Поконьоли возглавил французский клуб осенью 2025 года
Рахим Стерлинг стал игроком "Фейеноорда"
12 Февраля 23:40
Мировой футбол

Рахим Стерлинг стал игроком "Фейеноорда"

Последним клубом 31-летнего вингера был "Челси"
В Брюсселе состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА
12 Февраля 22:48
Мировой футбол

В Брюсселе состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА

Определились команды, которые будут выступать в группах лиг A, B, C и D
Кулибали продлил контракт с саудовским "Аль-Хилялем"
12 Февраля 22:42
Мировой футбол

Кулибали продлил контракт с саудовским "Аль-Хилялем"

Сенегалец присоединился к саудовскому клубу в 2023 году
Холанд назвал своего лучшего друга среди футболистов
12 Февраля 21:44
Мировой футбол

Холанд назвал своего лучшего друга среди футболистов

В нынешнем сезоне Холанд в составе "Манчестер Сити" сыграл 37 матчей во всех турнирах
Олисе признан игроком месяца в Бундеслиге
12 Февраля 20:30
Мировой футбол

Олисе признан игроком месяца в Бундеслиге

Ранее Олисе становился лучшим игроком Бундеслиги в ноябре

Самое читаемое

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО
11 Февраля 13:55
Олимпиада-2026

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Спортсмен занял последнее место и не сумел квалифицироваться в произвольную программу
Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Февраля 01:55
Олимпиада-2026

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
11 Февраля 13:26
Волейбол

Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана рассказал о чемпионате страны и перспективах национальной команды
Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
10 Февраля 17:06
Зимние виды спорта

Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Главная цель азербайджанского фигуриста – пройти в произвольную программу