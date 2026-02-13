Совладелец "МЮ" может быть наказан из-за слов о мигрантах в Великобритании

Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование в отношении совладельца "Манчестер Юнайтед" Джима Рэтклиффа, ранее высказавшегося насчет проблемы мигрантов в Великобритании. Английский бизнесмен подчеркнул, что страна колонизирована иммигрантами, сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun.

По информации источника, FA намерена выяснить, нанесли ли высказывания Рэтклиффа ущерб репутации футбола. В случае признания бизнесмена виновным на него может быть наложен штраф. Как отмечает источник, выплата потенциального штрафа не станет проблемой для Рэтклиффа, однако он окажется в "неловкой ситуации".