"Арсенал" и "Брентфорд" сыграли вничью - ВИДЕО

"Арсенал" сыграл вничью с "Брентфордом" в матче 26-го тура чемпионата Англиии — 1:1. Игра прошла на стадионе "Брентфорд Комьюнити" в Лондоне.

В первом тайме команды не забили голов. В начале второй половины нападающий гостей Нони Мадуэке открыл счет. Защитник Кин Льюис-Поттер на 71-й минуте сравнял счет.

"Арсенал" набрал 57 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ. "Брентфорд" идет на 7-й строчке — 40 очков.

В следующем туре "Арсенал" сыграет с "Вулверхэмптоном" (18 февраля), а "Брентфорд" — с "Брайтоном" (21 февраля).