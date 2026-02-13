13 Февраля 2026
13 Февраля 2026 02:04
"Атлетико" разгромил "Барселону" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании - ВИДЕО

"Атлетико" крупно обыграл "Барселону" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании — 4:0. Игра прошла в Мадриде на стадионе "Метрополитано".

На 6-й минуте мадридская команда вышла вперед благодаря автоголу Эрика Гарсии. До перерыва "матрасники" забили еще три мяча — отличились Антуан Гризманн, Адемола Лукман и Хулиан Альварес.

В начале второй половины каталонцы отыграли один мяч, но VAR отменил взятие ворот из-за офсайда. В концовке гости остались в меньшинстве, так как Гарсия получил красную карточку.

Ответная игра пройдет в Барселоне 3 марта.

