СМИ рассказали об интересе пяти клубов к форварду "Барселоны"

"Милан", мадридский "Атлетико", "Фенербахче", американский "Чикаго Файр" и неназванный клуб саудовской Про-Лиги сделали предложение нападающему "Барселоны" Роберту Левандовскому. Польский форвард не собирается принимать решение о своем будущем до конца сезона. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, нападающий, чей контракт истекает летом 2026 года, ожидает действий от каталонского клуба и, вероятно, готов продлить соглашение с "сине-гранатовыми".

Роберт Левандовски перешел в "Барселону" из мюнхенской "Баварии" в 2022 году. С того момента форвард в составе каталонской команды дважды побеждал в чемпионате Испании, трижды выиграл Суперкубок Испании и один раз Кубок страны. В нынешнем сезоне поляк провел 29 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 13 голов во всех турнирах.