12 Февраля 2026
УЕФА заработал более € 5 млрд за прошлый год

12 Февраля 2026 19:08
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил финансовые итоги прошедшего года, отметив рекордный доход с мужских клубных турниров. Общий доход со всех турниров превысил € 5 млрд, что на € 737 млн больше предыдущего сезона, передает İdman.Biz.

"Общий доход от мужских клубных соревнований вырос до € 4,4 млрд, увеличившись на € 690 млн по сравнению с показателями-2023/2024. Этот рост привел к увеличению реинвестиций, при этом финансовые выплаты клубам достигли € 3,4 млрд – на € 400 млн больше, чем в предыдущем сезоне.

Мы также подтвердили свою приверженность игре, выделив 10% наших валовых доходов от соревнований на выплаты солидарности. Из этой суммы € 308 млн направляются клубам, не участвующим в европейских соревнованиях, – это на 76% больше, чем в предыдущем году, а дополнительное финансирование распределяется среди клубов, выбывших в квалификационных раундах. Еще € 25 млн используются для поддержки Юношеской лиги УЕФА и женских клубных соревнований", – сообщает УЕФА на своём официальном сайте.

İdman.Biz
