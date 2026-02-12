АПЛ: "пчелы" попытаются ужалить лидера чемпионской гонки – ОБЗОР İDMAN.BİZ

12 Февраля 2026
RU

Мировой футбол
Обзор
12 Февраля 2026 17:47
8
Сегодня, 12 февраля, матчем "Брентфорд" – "Арсенал" завершится 26-й тур Английской премьер-лиги по футболу.

Как передает İdman.Biz, лондонское дерби пройдет на Gtech Community Stadium и начнется в 23:59 по бакинскому времени.

"Арсенал" подходит к выезду лидером чемпионата. После победы "Манчестер Сити" над "Фулхэмом" преимущество "канониров" составляет три очка, но у подопечных Микеля Артеты есть игра в запасе, которую они и проведут сегодня. Для хозяев встреча имеет не меньшее значение: "Брентфорд" идет на седьмом месте и продолжает борьбу за еврокубковую зону. Показательно, что "пчелы" выиграли шесть из девяти последних матчей лиги, уступая по этому отрезку только самому "Арсеналу". В первом круге "канониры" обыграли "пчел" со счетом 2:0.

Команда Кита Эндрюса подходит к встрече после двух выездных побед подряд — над "Астон Виллой" (1:0) и "Ньюкаслом" (3:2). В этих матчах результат во многом принес Дэнго Уаттара, забивший решающие мячи. При этом кадровая ситуация у хозяев остается непростой: Кевин Шаде продолжает отбывать дисквалификацию, арендованный у соперника Рейсс Нелсон сыграть не сможет, вне состава также Джош Дасилва, а Фабио Карвалью и Антони Миламбо выбыли на длительный срок из-за травм крестообразных связок. Остальные повреждения носят рабочий характер и не должны серьезно повлиять на выбор стартового состава.

"Арсенал" приезжает на фоне серии из четырех побед во всех турнирах, однако плотная борьба с "Манчестер Сити" усиливает цену каждого очка. Главная интрига перед игрой связана с состоянием лидеров: решения по Букайо Сака и Мартину Эдегору тренерский штаб примет в последний момент, под вопросом остается участие Леандро Троссарда, а Кай Хаверц может пропустить матч из-за мышечной травмы. Вне поля обсуждалось и заявление Артеты, который накануне публично поддержал Томаса Франка после его увольнения из "Тоттенхэма".

По характеру игры встреча выглядит контрастной. "Брентфорд" активно использует быстрые переходы и является одной из лучших команд лиги по эффективности контратак, тогда как "Арсенал" пропустил после них всего один мяч и в целом имеет лучшую оборону чемпионата — 17 пропущенных. Дополнительный фактор — стандарты: "канониры" чаще всех забивают после них, но хозяева крайне редко позволяют соперникам воспользоваться подобными моментами. Поэтому логично ожидать более закрытого сценария, где "Брентфорд" будет играть компактно и искать пространство впереди, а "Арсенал" — контролировать мяч и темп.

İdman.Biz
