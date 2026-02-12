В стартовых составах матча "Сандерленд" – "Ливерпуль" не оказалось англичан

В матче 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между "Сандерлендом" и "Ливерпулем" (0:1) в стартовых составах команд не оказалось ни одного английского футболиста.

Как сообщает İdman.Biz, все 22 игрока, вышедшие на поле с первых минут, были легионерами. Встреча завершилась победой "Ливерпуля" со счетом 1:0.

Отметим, что подобная ситуация стала лишь четвертой в истории английской Премьер-лиги с момента ее основания в 1992 году. Впервые матч без англичан в стартовых составах был зафиксирован в 2009 году во встрече "Арсенал" – "Портсмут".

В 2019 году аналогичный случай произошел в игре "Арсенала" против "Челси", а в 2025 году — в матче между "Фулхэмом" и "Манчестер Сити".