Дебют Канте за "Фенербахче" привлек внимание из-за личной истории одного из зрителей

12 Февраля 2026 12:52
Дебют Канте за "Фенербахче" привлек внимание из-за личной истории одного из зрителей

С дебютом французского футболиста Н’Голо Канте в составе турецкого клуба "Фенербахче" связана трогательная история, вышедшая за рамки футбольного события.

Как сообщает İdman.Biz, на трибунах во время матча находился журналист из Саудовской Аравии Ала Саид. Его присутствие привлекло внимание после того, как он объяснил, почему решил прилететь именно на дебют Канте.

По словам журналиста, Канте оказал ему поддержку в один из самых тяжелых моментов жизни. Он рассказал, что на похоронах его отца футболист оказался единственным представителем "Аль-Иттихада", который приехал на церемонию, несмотря на большое расстояние.

Ала Саид подчеркнул, что никогда не забудет этот поступок. Он отметил, что присутствие на дебютном матче Канте за "Фенербахче" стало для него самым малым способом выразить благодарность за человеческое отношение и поддержку в трудный момент.

