Димарко близок к продлению контракта с "Интером"

Защитник "Интер" Федерико Димарко близок к продлению контракта с миланским клубом. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Николо Скиру, стороны находятся на финальной стадии переговоров.

По информации источника, новое соглашение может быть рассчитано до 2030 года. Ранее интерес к 28-летнему футболисту проявляли несколько клубов английской Премьер-лиги, однако до конкретных предложений дело так и не дошло.

Димарко является воспитанником академии "Интера" и остается одним из ключевых игроков команды. В текущем сезоне он провел 31 матч во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 13 результативных передач.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника оценивается в 50 миллионов евро.