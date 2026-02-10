Футболист "Арсенала" успешно перенес операцию

Полузащитник "Арсенал" Микель Мерино успешно перенес операцию, связанную с повреждением ноги. Об этом футболист сообщил на своей странице в социальных сетях, сообщает İdman.Biz.

Ранее главный тренер лондонского клуба Микель Артета заявил, что у 29-летнего игрока была диагностирована травма кости правой стопы, из-за которой потребовалось хирургическое вмешательство.

"Операция завершилась. Я уже стал ближе к возвращению на поле. Огромное спасибо всем за ваши сообщения и любовь. Это дает мне еще больше энергии, чтобы справиться с этим испытанием", - написал Мерино.

В текущем сезоне испанский полузащитник провел 33 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

После 25 туров "Арсенал" с 56 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии.