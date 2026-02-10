Забастовка транспорта в Мюнхене не помешает матчу "Баварии" в Кубке Германии

Работники общественного транспорта Мюнхена не сорвут проведение четвертьфинального матча Кубка Германии между "Бавария" и "РБ Лейпциг". Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт мюнхенского клуба, соответствующее решение было принято после переговоров с руководством городского транспортного оператора MVG.

Ранее планировалось, что забастовка затронет метро, трамвай и большинство автобусных маршрутов города. При этом пригородная железная дорога уже работает с ограничениями из-за строительства новой линии, что создавало риск транспортных проблем в день матча.

В итоге стороны договорились, что MVG не будет сокращать рейсы на ключевых маршрутах в день игры, а "Бавария" дополнительно организует транспорт для болельщиков. Благодаря этому зрители смогут без затруднений добраться до стадиона 11 февраля, когда состоится матч с "РБ Лейпцигом".