10 Февраля 2026
RU

Наставник сборной Нигерии мечтает стать первым африканским тренером "Реала"

Мировой футбол
Новости
10 Февраля 2026 00:32
44
Наставник сборной Нигерии мечтает стать первым африканским тренером "Реала"

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шель признался, что мечтает в будущем возглавить мадридский "Реал". Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, специалист заявил об этом в социальной сети X.

"Моя самая большая мечта - стать первым в истории африканским тренером мадридского "Реала", - сказал Шель.

Отмечается, что, несмотря на интерес со стороны других национальных сборных, включая Тунис, Анголу и Габон, специалист предпочитает сосредоточиться на работе с командой Нигерии.

Напомним, что 12 января 2026 года главным тренером "Реала" был назначен Альваро Арбелоа после ухода Хаби Алонсо. Контракт Арбелоа с мадридским клубом рассчитан до лета 2027 года.

После 23 туров чемпионата Испании "Реал" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 57 очков и уступая "Барселона" одно очко.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Игроки "Фенербахче" показали Канте, как праздновать победу
12:38
Мировой футбол

Игроки "Фенербахче" показали Канте, как праздновать победу - ВИДЕО

Эпизод произошел после матча турецкой Суперлиги и привлек внимание болельщиков
Рафинья жестко высказался о персональных наградах
12:08
Мировой футбол

Рафинья жестко высказался о персональных наградах - ФОТО

Футболист "Барселоны" получил приз Toreski и заявил о несправедливости в прошлом сезоне
Боец без ног против 110-килограммового соперника: необычное противостояние в Karate Kombat
11:31
Мировой футбол

Боец без ног против 110-килограммового соперника: необычное противостояние в Karate Kombat - ВИДЕО

Поединок состоится 13 февраля и вызвал большой интерес у болельщиков
Бывший футболист "Тоттенхэма" остается без клуба с сентября прошлого года
10:42
Мировой футбол

Бывший футболист "Тоттенхэма" остается без клуба с сентября прошлого года

Деле Алли проиграл около 150 тысяч фунтов стерлингов в покер в лондонском казино
Имя Ямаля всплыло в скандале о насилии: полиция дала разъяснение
10:27
Мировой футбол

Имя Ямаля всплыло в скандале о насилии: полиция дала разъяснение

Публикация СМИ была удалена после опровержения со стороны Mossos d'Esquadra

Клуб МЛС предложил Левандовски двухлетний контракт
09:42
Мировой футбол

Клуб МЛС предложил Левандовски двухлетний контракт

"Чикаго Файр" сохраняет интерес к форварду "Барселоны"
Димарко близок к продлению контракта с "Интером"
09:15
Мировой футбол

Димарко близок к продлению контракта с "Интером"

Новый договор защитника может быть рассчитан до 2030 года

Самое читаемое

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО
8 Февраля 03:24
Кикбоксинг

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО

Бой состоялся в рамках турнира Glory 105
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!

Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS?
8 Февраля 00:24
Азербайджанский футбол

Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS?

Ахундзаде является воспитанником клуба "Хазар-Лянкяран"
Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
7 Февраля 21:48
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В копилке сборной "золото" и "бронза"