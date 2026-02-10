Наставник сборной Нигерии мечтает стать первым африканским тренером "Реала"

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шель признался, что мечтает в будущем возглавить мадридский "Реал". Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, специалист заявил об этом в социальной сети X.

"Моя самая большая мечта - стать первым в истории африканским тренером мадридского "Реала", - сказал Шель.

Отмечается, что, несмотря на интерес со стороны других национальных сборных, включая Тунис, Анголу и Габон, специалист предпочитает сосредоточиться на работе с командой Нигерии.

Напомним, что 12 января 2026 года главным тренером "Реала" был назначен Альваро Арбелоа после ухода Хаби Алонсо. Контракт Арбелоа с мадридским клубом рассчитан до лета 2027 года.

После 23 туров чемпионата Испании "Реал" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 57 очков и уступая "Барселона" одно очко.