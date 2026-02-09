Серия А: "Аталанта" обыграла "Кремонезе"

Завершился матч 24-го тура чемпионата Италии между "Аталанта" и "Кремонезе". Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла на стадионе "Джевисс - Атлети Адзурри д’Италия" в Бергамо и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на 13-й минуте, когда нападающий Никола Крстович вывел "Аталанту" вперед. Уже на 25-й минуте защитник Давиде Дзаппакоста удвоил преимущество бергамасков. В компенсированное время гости сумели сократить отставание - на 90+5-й минуте отличился полузащитник "Кремонезе" Мортен Торсбю. При этом гол защитника "Аталанты" Берата Джимсити на 90+1-й минуте был отменен из-за положения вне игры.

После этой победы "Аталанта" набрала 39 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Кремонезе" с 23 очками располагается на 16-й позиции, опережая зону вылета на пять очков.