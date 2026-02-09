10 Февраля 2026
RU

Серия А: "Аталанта" обыграла "Кремонезе"

Мировой футбол
Новости
9 Февраля 2026 23:43
39
Серия А: "Аталанта" обыграла "Кремонезе"

Завершился матч 24-го тура чемпионата Италии между "Аталанта" и "Кремонезе". Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла на стадионе "Джевисс - Атлети Адзурри д’Италия" в Бергамо и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на 13-й минуте, когда нападающий Никола Крстович вывел "Аталанту" вперед. Уже на 25-й минуте защитник Давиде Дзаппакоста удвоил преимущество бергамасков. В компенсированное время гости сумели сократить отставание - на 90+5-й минуте отличился полузащитник "Кремонезе" Мортен Торсбю. При этом гол защитника "Аталанты" Берата Джимсити на 90+1-й минуте был отменен из-за положения вне игры.

После этой победы "Аталанта" набрала 39 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Кремонезе" с 23 очками располагается на 16-й позиции, опережая зону вылета на пять очков.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Игроки "Фенербахче" показали Канте, как праздновать победу
12:38
Мировой футбол

Игроки "Фенербахче" показали Канте, как праздновать победу - ВИДЕО

Эпизод произошел после матча турецкой Суперлиги и привлек внимание болельщиков
Рафинья жестко высказался о персональных наградах
12:08
Мировой футбол

Рафинья жестко высказался о персональных наградах - ФОТО

Футболист "Барселоны" получил приз Toreski и заявил о несправедливости в прошлом сезоне
Боец без ног против 110-килограммового соперника: необычное противостояние в Karate Kombat
11:31
Мировой футбол

Боец без ног против 110-килограммового соперника: необычное противостояние в Karate Kombat - ВИДЕО

Поединок состоится 13 февраля и вызвал большой интерес у болельщиков
Бывший футболист "Тоттенхэма" остается без клуба с сентября прошлого года
10:42
Мировой футбол

Бывший футболист "Тоттенхэма" остается без клуба с сентября прошлого года

Деле Алли проиграл около 150 тысяч фунтов стерлингов в покер в лондонском казино
Имя Ямаля всплыло в скандале о насилии: полиция дала разъяснение
10:27
Мировой футбол

Имя Ямаля всплыло в скандале о насилии: полиция дала разъяснение

Публикация СМИ была удалена после опровержения со стороны Mossos d'Esquadra

Клуб МЛС предложил Левандовски двухлетний контракт
09:42
Мировой футбол

Клуб МЛС предложил Левандовски двухлетний контракт

"Чикаго Файр" сохраняет интерес к форварду "Барселоны"
Димарко близок к продлению контракта с "Интером"
09:15
Мировой футбол

Димарко близок к продлению контракта с "Интером"

Новый договор защитника может быть рассчитан до 2030 года

Самое читаемое

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО
8 Февраля 03:24
Кикбоксинг

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО

Бой состоялся в рамках турнира Glory 105
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!

Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS?
8 Февраля 00:24
Азербайджанский футбол

Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS?

Ахундзаде является воспитанником клуба "Хазар-Лянкяран"
Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
7 Февраля 21:48
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В копилке сборной "золото" и "бронза"