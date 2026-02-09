Турецкая Суперлига: "Кайсериспор" уступил "Коджаэлиспору"

Завершился матч 21-го тура чемпионата Турции по футболу, в котором "Кайсериспор" принимал "Коджаэлиспор". Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Счет в матче открыл Даниэл Агьей на 65-й минуте, а уже на 73-й он оформил дубль, увеличив преимущество "Коджаэлиспора". Хозяевам удалось сократить отставание на 81-й минуте усилиями Талхи Сарыарслана, однако уйти от поражения "Кайсериспор" не смог.

После этого матча "Кайсериспор" с 15 очками занимает 17-е место в турнирной таблице Суперлиги Турции. "Коджаэлиспор", набрав 27 очков, располагается на девятой позиции.