Тренер "Ренна" отстранен от работы вместе со штабом

Футбольный клуб "Ренн" официально объявил об отстранении от работы главного тренера команды Хабиб Бей и его помощников. Как сообщает İdman.Biz, соответствующая информация опубликована на официальном сайте французского клуба.

В дисциплинарное разбирательство также вовлечены члены тренерского штаба - Оливье Сарагалья, Себастьян Бишар и Янн Кавецца. До принятия окончательного решения тренировки первой команды временно будут проводить Себастьян Тамбуре, Пьер-Александр Леливр и Максим Ле Маршан.

Решение принято на фоне неудачных результатов команды. Ранее "Ренн" крупно проиграл "Монако" (0:4) в чемпионате Франции и "Марсель" (0:3) в Кубке страны. Кроме того, в последнем туре Лиги 1 красно-черные уступили "Ланс" со счетом 1:3.

На данный момент "Ренн" с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции.