9 Февраля 2026
Саудовские клубы готовы утроить зарплату Салаха ради перехода в Про-лигу

Мировой футбол
Новости
9 Февраля 2026 21:14
Саудовские клубы готовы утроить зарплату Салаха ради перехода в Про-лигу

Саудовские клубы намерены предпринять серьезную попытку заполучить нападающего "Ливерпуль" Мохамед Салах. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mirror, представителям Про-лиги готовы утроить зарплату 33-летнего форварда, чтобы убедить его перебраться в Саудовскую Аравию.

По информации источника, в случае перехода Салах сможет зарабатывать около 1,2 млн фунтов стерлингов в неделю, что эквивалентно примерно 1,38 млн евро. В Саудовской Аравии рассматривают египтянина как потенциальную главную звезду чемпионата, особенно на фоне возможного ухода Криштиану Роналду" из местного первенства в ближайшем будущем.

Отмечается, что "Ливерпуль" может быть готов рассмотреть продажу Салаха, поскольку это позволит существенно сократить зарплатную ведомость и получить значительную сумму за трансфер. Мерсисайдцы хотели бы завершить сделку до начала чемпионата мира 2026 года.

В текущем сезоне Мохамед Салах провел 25 матчей во всех турнирах, забив шесть мячей и отдав шесть результативных передач. Его контракт с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2027 года. По данным Capology, нынешняя зарплата игрока составляет около 400 тыс. фунтов в неделю до уплаты налогов, а Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 30 млн евро.

