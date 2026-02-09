Роналду решил завершить бойкот

Форвард "Аль-Наср" Криштиану Роналду" возвращается в команду после пропуска двух матчей чемпионата Саудовской Аравии. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на A Bola, бойкот 41-летнего нападающего подходит к концу.

Ранее Роналду не выходил на поле в играх саудовской Про-лиги, выражая недовольство управлением клуба. Теперь ожидается, что португалец примет участие в ближайшем матче чемпионата против "Аль-Фатех", который состоится 14 февраля.

После 19 туров "Аль-Наср" занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему "Аль-Хиляль" одно очко. За свою профессиональную карьеру Криштиану Роналду забил 961 гол.