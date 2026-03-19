Флик ответил критикам: "Вы говорили, что Левандовски пора заканчивать"

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал выступление Роберта Левандовски в матче Лиги чемпионов против "Ньюкасла".

Как передает İdman.Biz, польский нападающий оформил дубль, забив на 56-й и 61-й минутах встречи, которая завершилась разгромной победой каталонцев со счетом 7:2.

После игры Флик ответил на критику в адрес форварда: "Вы говорили, что Левандовски пора заканчивать, не так ли? Сегодня он забил два гола в Лиге чемпионов. Было очень приятно за этим наблюдать - особенно меня порадовал его первый гол. Роберт остается одним из лучших нападающих".

Отметим, что 37-летний форвард установил новый рекорд турнира, став самым возрастным автором дубля в истории Лиги чемпионов, превзойдя достижение Филиппо Индзаги.