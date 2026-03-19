19 Марта 2026 01:21
Чемпионат Турции: "Трабзонспор" выиграл, "Аланьяспор" разгромил

В чемпионате Турции по футболу проходят матчи 27-го тура Суперлиги.

Как передает İdman.Biz, в очередной игровой день состоялись три встречи.

"Трабзонспор" на выезде обыграл "Эюпспор" со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 66-й минуте забил Фелипе Аугусто.

В другом поединке "Башакшехир" и "Антальяспор" не выявили победителя - 0:0.

Самым результативным матчем дня стала встреча "Аланьяспора" и "Коджаэлиспора", где хозяева одержали крупную победу со счетом 5:0.

Ранее в туре "Фенербахче" разгромил "Газиантеп" - 4:1. Матчи "Гезтепе" - "Галатасарай" и "Ризеспор" - "Самсунспор" были перенесены.

İdman.Biz
Определились пары четвертьфинала Лиги чемпионов

Турнир выходит на решающую стадию

"Бавария", "Атлетико" и "Ливерпуль" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Четыре команды уверенно прошли стадию 1/8 финала

Флик ответил критикам: "Вы говорили, что Левандовски пора заканчивать"

Тренер "Барселоны" подчеркнул, что форвард остается одним из лучших

"Ньюкасл" повторил антирекорд английских клубов в еврокубках

Семь пропущенных мячей от "Барселоны" вошли в историю

Левандовски стал самым возрастным автором дубля в Лиге чемпионов

Форвард "Барселоны" побил рекорд Индзаги

"Барселона" узнала возможных соперников по четвертьфиналу Лиги чемпионов

Каталонцы сыграют против "Атлетико" или "Тоттенхэма"

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?

На чемпионате Европы U23 команда вновь взяла меньше золота
Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса - ВИДЕО

Капитан "Эдмонтон Ойлерз" столкнулся с критикой болельщиков после попадания в объективы камер

Рюдигер вступил в перепалку с Гвардиолой после матча Лиги чемпионов - ВИДЕО

Эпизод произошел сразу после финального свистка

Названа дата проведения турнира UFC в Баку

По информации источников, столица Азербайджана примет UFC Fight Night