Чемпионат Турции: "Трабзонспор" выиграл, "Аланьяспор" разгромил

В чемпионате Турции по футболу проходят матчи 27-го тура Суперлиги.

Как передает İdman.Biz, в очередной игровой день состоялись три встречи.

"Трабзонспор" на выезде обыграл "Эюпспор" со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 66-й минуте забил Фелипе Аугусто.

В другом поединке "Башакшехир" и "Антальяспор" не выявили победителя - 0:0.

Самым результативным матчем дня стала встреча "Аланьяспора" и "Коджаэлиспора", где хозяева одержали крупную победу со счетом 5:0.

Ранее в туре "Фенербахче" разгромил "Газиантеп" - 4:1. Матчи "Гезтепе" - "Галатасарай" и "Ризеспор" - "Самсунспор" были перенесены.