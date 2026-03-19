Левандовски стал самым возрастным автором дубля в Лиге чемпионов

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски установил новый рекорд в Лиге чемпионов.

Как передает İdman.Biz, польский форвард оформил дубль в матче 1/8 финала против "Ньюкасла", отличившись на 56-й и 61-й минутах.

По данным Opta, Левандовски стал самым возрастным автором дубля в истории турнира - 37 лет и 209 дней. Он превзошел достижение Филиппо Индзаги, который в 2010 году забил два мяча в возрасте 37 лет и 86 дней.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов на счету Левандовски уже четыре гола. На 66-й минуте встречи главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик заменил форварда на Феррана Торреса.