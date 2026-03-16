Названа дата проведения турнира UFC в Баку

В Баку может состояться очередной турнир крупнейшего промоушена смешанных единоборств UFC.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на FightTime, следующий турнир серии UFC Fight Night может пройти в столице Азербайджана 28 июня. При этом представители организации пока официально не подтвердили проведение мероприятия.

Отмечается, что турниры UFC в Баку могут стать ежегодными. Напомним, дебютное мероприятие лиги в Азербайджане состоялось 21 июня 2025 года на арене Crystal Hall. В главном бою турнира UFC американский полутяжеловес Халил Раунтри победил единогласным решением судей Джамала Хилла.

В турнире также выступили азербайджанские бойцы Рафаэль Физиев, Назим Садыхов и Тофик Мусаев. Первые двое победили Игнасио Бахамондеса (Чили) и Николаса Мотту (Бразилия), а Мусаев проиграл Мыктыбеку Оролбаеву (Кыргызстан).