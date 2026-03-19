"Барселона" узнала возможных соперников по четвертьфиналу Лиги чемпионов

Футбольный клуб "Барселона" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, разгромив "Ньюкасл" по сумме двух матчей со счетом 8:3.

Как передает İdman.Biz, на следующей стадии турнира команда Ханса-Дитера Флика встретится либо с "Атлетико", либо с "Тоттенхэмом".

Таким образом, в четвертьфинале может состояться испанское дерби, если путевку оформит мадридский клуб. Ранее "Барселона" и "Атлетико" уже пересекались в полуфинале Кубка Испании, где сильнее оказалась команда из Мадрида.

Четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов запланированы на апрель, при этом первую игру каталонцы проведут на своем поле.