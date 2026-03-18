В "Барселоне" сменился капитан по ходу первого тайма

В матче Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Ньюкаслом" произошли изменения в капитанской роли уже в первом тайме.

Как передает İdman.Biz, главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик был вынужден провести раннюю замену: на поле вышел Рональд Араухо, сменивший Эрика Гарсию, который, вероятно, получил повреждение.

После выхода на поле уругвайский защитник сразу получил капитанскую повязку, которую ему передал Рафинья, начинавший встречу в статусе капитана.

На момент замены счет в матче составлял 3:2, а по сумме двух встреч также сохранялось равенство - 3:3.