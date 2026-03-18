Месси вызван в сборную Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони определился с составом команды на ближайший сбор.

Как сообщает İdman.Biz, в список вызванных футболистов вошел и капитан национальной команды Лионель Месси.

Изначально аргентинцы должны были сыграть против Испании в рамках Финалиссимы, однако матч был перенесен из-за проблем с безопасностью и отсутствия согласованной арены.

Тем не менее сборная Аргентины проведет товарищескую встречу - ожидается, что соперником станет команда Гватемалы.

В окончательную заявку также вошли Эмилиано Мартинес, Хуан Муссо, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Лисандро Мартинес, Маркос Акунья, Родриго де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер, Хулиан Альварес и другие футболисты.