Неймар не уверен, что продолжит карьеру в сборной Бразилии

18 Марта 2026 22:31
Неймар не уверен, что продолжит карьеру в сборной Бразилии

Нападающий "Сантоса" Неймар прокомментировал свое будущее в сборной Бразилии.

Как передает İdman.Biz, футболист не стал утверждать, что предстоящий чемпионат мира 2026 года станет для него последним, однако признал, что его карьера близится к завершению.

"Это мой последний чемпионат мира… Я даже не могу сказать, последний ли это мой год в сборной. Моя карьера подходит к концу, вынужден признать это. Всегда напоминаю своим близким: "Получай удовольствие настолько, насколько это возможно, ведь однажды это закончится", - заявил Неймар.

Отметим, что ранее главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не включил нападающего в заявку команды на ближайшие товарищеские матчи.

В конце марта бразильцы проведут встречи против Франции и Хорватии.

