Ямаль оформил 10+10 в Лиге чемпионов

18 Марта 2026 23:30
20
Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль отметился результативными действиями в матче Лиги чемпионов против "Ньюкасла".

Как передает İdman.Biz, в этой встрече футболист забил гол и отдал результативную передачу, благодаря чему достиг отметки в 10 голов и 10 ассистов за карьеру в главном клубном турнире Европы.

Игра проходит в рамках ответного матча 1/8 финала, где каталонцы уверенно ведут со счетом 7:2. Ямаль отличился в концовке первого тайма, реализовав пенальти.

Таким образом, молодой футболист продолжает подтверждать свой статус одного из самых ярких игроков нового поколения в европейском футболе.

İdman.Biz
Новости по теме

Левандовски стал самым возрастным автором дубля в Лиге чемпионов
00:45
Мировой футбол

Левандовски стал самым возрастным автором дубля в Лиге чемпионов

Форвард "Барселоны" побил рекорд Индзаги

"Барселона" узнала возможных соперников по четвертьфиналу Лиги чемпионов
00:10
Мировой футбол

"Барселона" узнала возможных соперников по четвертьфиналу Лиги чемпионов

Каталонцы сыграют против "Атлетико" или "Тоттенхэма"

Пощады не было: "Барселона" уничтожила "Ньюкасл" и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
18 Марта 23:41
Мировой футбол

Пощады не было: "Барселона" уничтожила "Ньюкасл" и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Семь голов на "Камп Ноу" принесли каталонцам уверенную победу

В "Барселоне" сменился капитан по ходу первого тайма
18 Марта 22:37
Мировой футбол

В "Барселоне" сменился капитан по ходу первого тайма

Повязка перешла к Араухо после вынужденной замены
Неймар не уверен, что продолжит карьеру в сборной Бразилии
18 Марта 22:31
Мировой футбол

Неймар не уверен, что продолжит карьеру в сборной Бразилии

Форвард признал, что его карьера постепенно подходит к завершению

Месси вызван в сборную Аргентины
18 Марта 21:59
Мировой футбол

Месси вызван в сборную Аргентины

Команда Скалони соберется, несмотря на перенос Финалиссимы

Самое читаемое

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?
16 Марта 10:12
Борьба

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?

На чемпионате Европы U23 команда вновь взяла меньше золота
Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО
16 Марта 01:08
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО

В Польше прошел открытый турнир по дзюдо среди взрослых Warsaw European Open 2026

Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса
16 Марта 17:17
Хоккей

Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса - ВИДЕО

Капитан "Эдмонтон Ойлерз" столкнулся с критикой болельщиков после попадания в объективы камер

Рюдигер вступил в перепалку с Гвардиолой после матча Лиги чемпионов
18 Марта 10:59
Мировой футбол

Рюдигер вступил в перепалку с Гвардиолой после матча Лиги чемпионов - ВИДЕО

Эпизод произошел сразу после финального свистка