Ямаль оформил 10+10 в Лиге чемпионов

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль отметился результативными действиями в матче Лиги чемпионов против "Ньюкасла".

Как передает İdman.Biz, в этой встрече футболист забил гол и отдал результативную передачу, благодаря чему достиг отметки в 10 голов и 10 ассистов за карьеру в главном клубном турнире Европы.

Игра проходит в рамках ответного матча 1/8 финала, где каталонцы уверенно ведут со счетом 7:2. Ямаль отличился в концовке первого тайма, реализовав пенальти.

Таким образом, молодой футболист продолжает подтверждать свой статус одного из самых ярких игроков нового поколения в европейском футболе.