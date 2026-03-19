19 Марта 2026
19 Марта 2026 01:01
"Ньюкасл" повторил антирекорд английских клубов в еврокубках

"Ньюкасл" потерпел сокрушительное поражение от "Барселоны" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:7.

Как передает İdman.Biz, этот результат стал повторением антирекорда английских клубов в еврокубках по количеству пропущенных голов в одном матче.

Ранее аналогичный результат был зафиксирован в игре "Тоттенхэма" против "Баварии", когда лондонский клуб также уступил со счетом 2:7.

Кроме того, "Ньюкасл" пропустил не менее семи мячей в одном матче впервые с 2012 года. Тогда команда уступила "Арсеналу" со счетом 3:7 в рамках чемпионата Англии.

По сумме двух встреч "Барселона" уверенно прошла в четвертьфинал, а для английского клуба это поражение стало одним из самых болезненных в еврокубковой истории.

