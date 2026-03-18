Сегодня определятся все участники 1/4 финала Лиги Чемпионов

18 Марта 2026 10:31
Сегодня в Лиге чемпионов УЕФА определятся последние четвертьфиналисты: сразу четыре ответных матча 1/8 финала пройдут в Испании, Германии и Англии.

Как сообщает İdman.Biz, главная интрига сохраняется в противостоянии "Барселоны" и "Ньюкасла". Первая игра завершилась со счетом 1:1 — англичане были близки к победе, но пропустили на 90+6-й минуте с пенальти. Теперь каталонцы играют дома, где традиционно сильны против английских клубов. Помимо этого команда не проигрывает дома на протяжении длительной серии и традиционно сильнее в контроле и позиционных атаках. Также убедительно выглядит форма команды Ханса-Дитера Флика: серия побед в последних матчах и высокая результативность. "Ньюкасл" же делает ставку на интенсивность и контратаки — именно этот стиль принес им успех в первой встрече, несмотря на упущенную победу.

Параллельно в Мюнхене "Бавария" фактически сняла все вопросы еще в первом матче, разгромив "Аталанту" на выезде со счетом 6:1. Немецкий клуб находится в числе главных фаворитов турнира и демонстрирует стабильность на протяжении всего сезона. Для итальянцев ответная игра выглядит скорее формальностью, однако "Аталанта" известна своей агрессивной моделью и способна сыграть открыто, что может привести к результативному футболу.

Более напряженная ситуация ожидается в Ливерпуле, где одноименный клуб попытается отыграться после поражения 0:1 от "Галатасарая" в первом матче. Англичане традиционно сильны на "Энфилде" и регулярно демонстрируют высокий темп и давление, однако турецкий клуб уже доказал, что способен выдерживать натиск и использовать редкие моменты. В этом противостоянии многое будет зависеть от реализации моментов хозяев и дисциплины гостей в обороне.

Самая сложная задача стоит перед "Тоттенхэмом", который проиграл "Атлетико" со счетом 2:5. Команда Диего Симеоне фактически контролирует ситуацию, имея комфортное преимущество, и, вероятно, сделает ставку на прагматичный футбол с упором на оборону и быстрые переходы. Лондонцам же необходимо идти вперед с первых минут, что открывает пространство для контратак испанского клуба.

Таким образом, если в паре "Бавария" — "Аталанта" исход практически решен, то в остальных встречах сохраняется интрига разной степени: от умеренной в Барселоне до напряженной в Ливерпуле. Победители этих противостояний выйдут в четвертьфинал, где часть пар уже сформирована по итогам предыдущих матчей стадии.

