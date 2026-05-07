Райс — игрок недели в Лиге чемпионов

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует пресс-служба соревнования на странице в социальной сети X.

Английский футболист отыграл всё время в ответном матче полуфинала с мадридским "Атлетико", где "канониры" победили со счетом 1:0. Райс не отметился результативными действиями.

В соответствующем голосовании полузащитник "Арсенала" опередил защитника "ПСЖ" Вильяма Пачо. Эквадорец провел на поле все время полуфинальной игры с "Баварией" (1:1). Футболист "ПСЖ" не совершил результативных действий.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.