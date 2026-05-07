Объявлена команда недели Лиги чемпионов

Официальный аккаунт Лиги чемпионов на странице в социальной сети X опубликовал символическую команду из лучших футболистов нынешней недели соревнования, сообщает İdman.Biz.

Вратарь: Давид Райя ("Арсенал").

Защитники: Вильям Пачо ("ПСЖ"), Вильям Салиба ("Арсенал"), Марк Пубиль ("Атлетико" Мадрид).

Полузащитники: Йозуа Киммих ("Бавария"), Деклан Райс ("Арсенал"), Дезире Дуэ ("ПСЖ"), Хвича Кварацхелия ("ПСЖ").

Нападающие: Луис Диас ("Бавария"), Усман Дембеле ("ПСЖ"), Букайо Сака ("Арсенал").

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. Решающий матч состоится 30 мая 2026 года.