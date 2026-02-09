9 Февраля 2026
Франк Рибери и Карим Бензема упомянуты в документах по делу Эпштейна

Имена бывших футболистов сборной Франции Франка Рибери и Карима Бензема были найдены в опубликованных документах по делу Джеффри Эпштейна.

Как сообщает İdman.Biz, Министерство юстиции США обнародовало миллионы материалов, связанных с расследованием дела Эпштейна. В опубликованном массиве документов имя Рибери встречается, в частности, на 26-й странице одного из файлов, также в материалах упоминается имя Бензема.

Большинство лиц, чьи имена фигурируют в этих документах, на данный момент не обвиняются в совершении каких-либо противоправных действий. В опубликованных материалах содержатся более 2000 видеозаписей и около 180 тысяч изображений.

Согласно утверждениям, зафиксированным в документах, Франк Рибери и его адвокат Сильвен Кормье упоминаются в эпизодах, связанных с несовершеннолетними. В материалах также приводятся утверждения о том, что адвокат якобы совершал насильственные действия по просьбе футболиста. В тех же документах имя Карима Бензема упоминается через того же юриста.

Напомним, что в 2010 году Рибери и Бензема уже фигурировали в деле о незаконных связях с несовершеннолетними, однако в 2014 году французский суд полностью снял по этому делу все обвинения.

Также подчеркивается, что сведения, содержащиеся в опубликованных документах, не являются официальными обвинениями или судебными решениями и представляют собой зафиксированные в материалах утверждения.

