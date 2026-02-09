"ПСЖ" столкнулся с последствиями неудачной летней трансферной кампании

Журналист L'Equipe Винсент Дюлюк связал текущие игровые трудности "ПСЖ" с неудачной летней трансферной кампанией клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L'Equipe, автор материала отметил, что парижане так и не смогли на длительный период вернуть прежнюю интенсивность игры. По его мнению, если проблемы связаны с тем, что с начала сезона команда редко выступала в оптимальном составе, то рассчитывать на резкое улучшение ситуации не приходится.

Дюлюк подчеркнул, что Ашраф Хакими далек от своей лучшей физической формы, а Усман Дембеле и Дезире Дуэ в последнее время не демонстрируют той игры, которая преобразила "ПСЖ" в прошлом сезоне. Он добавил: "Фактически "ПСЖ" продолжает нести двойное бремя - лето, измученное клубным чемпионатом мира и отсутствием отпусков, а также трансферную кампанию, которая не укрепила и не обновила команду, а, возможно, даже ослабила ее, о чем свидетельствует появление Матвея Сафонова в стартовом составе".