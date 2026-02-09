Кроос прокомментировал бойкот Роналду в Саудовской Аравии

Бывший футболист мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Кроос прокомментировал ситуацию, связанную с бойкотом матчей чемпионата Саудовской Аравии со стороны Криштиану Роналду.

Как сообщает İdman.Biz, в своем подкасте Кроос заявил, что до перехода Роналду саудовская лига была практически неизвестна широкой аудитории. По его словам, именно португальский нападающий сделал чемпионат заметным на международном уровне.

"Саудовский чемпионат был новым и интересным направлением, но сейчас человеку, который его популяризировал, проявляют неуважение. Я уверен, что если Криштиану покинет эту лигу, интерес к ней существенно снизится", - сказал Кроос.

Напомним, что 41-летний Роналду пропустил последние матчи "Аль-Насра" из-за несогласия с трансферной политикой лиги. Португалец перешел в саудовский клуб зимой 2023 года. Его контракт с "Аль-Насром" рассчитан до конца июня 2027 года, а рыночная стоимость оценивается в 12 млн евро.