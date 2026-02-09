Златан Ибрагимович назвал самый значимый для него момент на "Сан-Сиро"

Бывший нападающий "Милана" и "Интера" Златан Ибрагимович высказался о самом значимом моменте, связанном со стадионом "Сан-Сиро", который является домашней ареной обоих миланских клубов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Pianetamilan.it, 44-летний Ибрагимович отметил, что особое место в его памяти занимает церемония завершения игровой карьеры, состоявшаяся в 2023 году.

По словам Ибрагимовича, именно в тот день он в полной мере ощутил атмосферу стадиона и отношение болельщиков, которое вышло за рамки чисто футбольного восприятия. Он подчеркнул, что прощание на "Сан-Сиро" стало для него эмоциональной кульминацией многолетней карьеры.

"Самое теплое воспоминание о "Сан-Сиро" связано с моментом завершения моей карьеры. Атмосфера на стадионе в тот день была особенной и подарила мне незабываемые ощущения. Я понял, насколько был важен для болельщиков, и это ощущение останется со мной навсегда", - подчеркнул он.

Отметим, что Златан Ибрагимович официально объявил о завершении профессиональной карьеры 4 июня 2023 года во время матча "Милана" на "Сан-Сиро".