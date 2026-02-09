Деку может покинуть пост спортивного директора "Барселоны"

Предстоящие президентские выборы в "Барселоне" могут повлиять на будущее спортивного директора клуба Деку.

Как сообщает İdman.Biz, один из главных оппонентов действующего руководства Виктор Фонт заявил, что в случае победы намерен отстранить португальца от занимаемой должности.

По словам Фонта, новая модель управления будет выстраиваться под требования главного тренера, а лица, не задействованные напрямую в футбольных процессах, окажутся вне системы принятия решений. Так, кандидат в президенты ранее критиковал трансфер Витора Роке и решения, связанные с Иньиго Мартинесом, считая, что эти процессы в клубе были выстроены неправильно.

При этом Фонт подчеркивает, что между Деку и главным тренером Ханси Фликом сохраняются рабочие отношения, а их взгляды на подбор игроков и игровую философию совпадают.