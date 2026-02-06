Названо условие, при котором Роналду перестанет бойкотировать матчи "Аль-Насра"

Нападающий и капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду недоволен задержками по зарплате, присутствующими в саудовском клубе. Португалец не намерен играть за команду до разрешения сложившейся ситуации. Если задержки по выплатам будут устранены оперативно, то 41-летний форвард сыграет в матче 21-го тура Про-Лиги с "Аль-Иттихадом", который состоится в пятницу, 6 февраля.

Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на A Bola.

Ранее ESPN сообщал о намерении футболиста запросить трансфер из клуба в июне, если PIF не предоставит гарантий относительно изменений в управлении командой.

Роналду пропустил матч 20-го тура Про-Лиги с "Эр-Риядом" (0:1).