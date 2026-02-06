Бензема оформил хет-трик в дебютном матче за "Аль-Хиляль" - ВИДЕО

Нападающий Карим Бензема забил три гола в ворота "Аль-Охдуда" в дебютном матче в составе "Аль-Хиляля". Встреча между командами проходила в рамках 21-го тура саудовской Про-Лиги и закончилась со счетом 6:0 в пользу клуба экс-форварда сборной Франции.

Как сообщает İdman.Biz, "Аль-Хиляль" представил нападающего в качестве своего игрока 3 февраля. До этого Бензема выступал за "Аль-Иттихад".

По слухам, против перехода Бензема из "Аль-Иттихада" в "Аль-Хиляль" выступал форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду. Напомним, Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии владеет клубами "Аль-Наср", "Аль-Иттихад", "Аль-Хиляль" и "Аль-Ахли".