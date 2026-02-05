Посольство США объявило о визовом приоритете для азербайджанцев на ЧМ-2026 - ВИДЕО

Посольство США в Азербайджане вводит приоритетную запись на визовое собеседование для лиц, которые приобрели билеты на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на посольство США в Азербайджане, соответствующая информация размещена на странице дипломатического представительства в социальной сети X. В информации посольства указано: "Для обладателей билетов, которые в этом году отправятся в США для просмотра матчей чемпионата мира по футболу ФИФА 2026, есть хорошая новость - мы предоставляем возможность приоритетной записи на получение визы США. Если вы приобрели билет напрямую у ФИФА, теперь можете присоединиться к программе FIFA PASS".

FIFA Dünya Kuboku 2026™ oyunlarını izləmək üçün bu il ABŞ-yə səfər edəcək bilet sahibləri üçün xoş xəbər - ABŞ vizası üçün prioritet görüş imkanı təqdim edirik!



Əgər bileti birbaşa FIFA-dan almısınızsa, indi FIFA PASS proqramına qoşula bilərsiniz. https://t.co/brGT8FJVUF — U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) February 5, 2026

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в июне-июле в 16 городах США, Мексики и Канады. Большая часть матчей состоится на территории США.