В матче Кубка Германии на поле выбежал заяц - ВИДЕО

Перед матчем четвертьфинала Кубка Германии между "Хольштайном" и "Штутгартом" на поле произошел необычный инцидент.

Как сообщает İdman.Biz, один из болельщиков "Хольштайна" выпустил зайца, который неожиданно выбежал на газон и своим быстрым забегом вызвал смех и удивление на трибунах. Животное устроило короткое "шоу" на поле, оставив следы на покрытии и привлекло внимание зрителей.

В самой игре преимущество оказалось на стороне гостей. "Штутгарт" одержал победу со счетом 3:0 и вышел в полуфинал турнира.