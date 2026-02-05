Казахстанские блогеры назвали сына в честь Роналду - ФОТО/ВИДЕО

Казахстанские блогеры Асель Еримбетова и ее супруг Мерей Уразбеков сообщили о рождении первенца.

Как сообщает İdman.Biz, новорожденного мальчика назвали Уразали Роналду Мерейулы.

По словам Еримбетовой, родители хотели, чтобы сын с детства ставил перед собой большие цели и не чувствовал ограничений. Она отметила, что многие называют детей в честь предков, однако они решили выбрать имя, которое, по их мнению, может стать узнаваемым на глобальном уровне.

Еримбетова подчеркнула, что имя не должно определяться национальной принадлежностью, добавив, что намерена воспитать сына в казахском духе и выбрала имя с любовью.